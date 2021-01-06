مسؤول جمهوري يرد على ترامب بشأن العثور على 50 ألف بطاقة اقتراع في جورجيا

نفى الجمهوري غابرييل سترلينغ مدير أنظمة التصويت في ولاية جورجيا، ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العثور على 50 ألف بطاقة اقتراع في الولاية.

ورد سترلينغ على تغريدة ترامب التي قال فيه إنه تم العثور على 50 ألف بطاقة اقتراع الليلة الماضية في جورجيا، قائلا: "لا سيدي الرئيس، لم يتم العثور على بطاقات اقتراع. لقد عرفنا عدد الأصوات المتقدمة منذ نهاية هذا الأسبوع".

وأكد سترلينغ عبر "تويتر" أن "يوم الانتخابات شهد اقبالا قياسيا وحتى يوم الاثنين تم قبول 970 ألف بطاقة اقتراع وإضافة 31 ألفا أخرى في يوم أمس".

No Mr. President, there weren’t “found” ballots. We have known the number of advanced votes since this weekend. We saw record Election Day turnout. As of Monday 970,000 absentees had been accepted. 31k more were added in yesterday’s totals. That leaves 60k that came in yesterday. https://t.co/vMVMEooZUQ — Gabriel Sterling (@GabrielSterling) January 6, 2021

وفي مقابلة مع شبكة الـ"CNN"، قال سترلينغ إن ترامب يتحمل مسؤولية خسارة الحزب الجمهوري في الولاية.

وعندما سئل إلى من ينسب الفضل في زيادة نسبة الإقبال من الناخبين الديمقراطيين، أجاب: "الرئيس دونالد ترامب.. هو قد يلهم الناس في الجانب الجمهوري، لكنه يثير استياء الناس من الجانب الديمقراطي".

المصدر: RT + cbsnews