صربيا تستورد مليوني جرعة إضافية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

بالتزامن مع بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" في صربيا، أبرمت حكومة هذا البلد عقدا مع الجانب الروسي لشراء مليوني جرعة إضافية من اللقاح.

وأكد منتجو "سبوتنيك V" على موقع اللقاح الرسمي اليوم الأربعاء أن الاتفاق المبرم بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والحكومة الصربية يتيح تطعيم مليون شخص.

ونشر حساب "سبوتنيك V" في "تويتر" لقطات لبدء حملة التطعيم بـ"سبوتنيك V" في صربيا حيث كان بين أوائل المواطنين الذين تلقوا اللقاح وزير الداخلية ألكسندر فولين ورئيس البرلمان إيفيتسا داتشيتش.

Watch this video of vaccination against #COVID19 with Sputnik V vaccine in Serbia. pic.twitter.com/UktFMKTt4D — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 6, 2021

ووصلت أول دفعة من "سبوتنيك V" إلى صربيا في 30 ديسمبر وتم اعتماد اللقاح في البلاد دون إجراء اختبارات سريرية إضافية.

وأصبح "سبوتنيك V" أول لقاح ضد فيروس كورونا على مستوى العالم وتصل فعاليته إلى 91.4%، حسب نتائج الاختبارات السريرية، فيما أبرمت عشرات الدول صفقات مع روسيا لشراء هذا اللقاح.

المصدر: RT