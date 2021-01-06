بريطانيا تعلن أنها تعمل على تقييم لقاح "موديرنا"

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا لا تزال تعمل على تقييم لقاح شركة "موديرنا" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا.

وشدد المتحدث على أن "وزارة الصحة والأدوية تواصل تقييم لقاح "موديرنا" من أجل سلامته وفعاليته... وستعلن عن موقفها فور الانتهاء من تقييم اللقاح".

وأعلنت وكالة ​الأدوية​ الأوروبية اليوم الأربعاء، أنها أعطت ​الضوء​ الأخضر لمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح "موديرنا" المضاد لكوفيد-19.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"