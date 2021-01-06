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وفد حكومي كوري جنوبي يزور إيران لبحث قضية الناقلة المحتجزة

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وفد حكومي كوري جنوبي يزور إيران لبحث قضية الناقلة المحتجزة
Reuters Wana News Agency
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أعلنت كوريا الجنوبية أن وفدا حكوميا سيتوجه غدا الخميس إلى إيران للتفاوض على الإفراج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة وطاقمها في إيران.

وقالت وزارة الخارجية في سيئول إن أعضاء الوفد الحكومي الذي يترأسه مدير مكتب شؤون إفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة كو كيونغ سوك، سيغادر سيئول فجر يوم غد إلى طهران برحلة عبر الدوحة.

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وحسب وكالة "يونهاب"، فإن المسؤولين الإيرانيين كانوا يشيرون في البداية إلى أنهم لا يرون ضرورة لمثل هذه الزيارة، لكنهم وافقوا عليها لاحقا بعد مشاورات مع سيئول.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الخارجية الكورية الجنوبية إنها تعد لاتخاذ الرد القانوني على احتجاز ناقلة النفط، كما أنها تتحقق من ادعاء إيران أن احتجاز الناقلة مرتبط بتلويثها المياه.

وكانت ناقلة النفط "هانكوك كيمي" في طريقها من ميناء الجبيل في السعودية إلى الإمارات، وتم احتجازها من قبل الحرس الثوري الإيراني وعلى متنها 20 بحارا، بينهم 5 كوريون جنوبيون.

يذكر أن طهران تطالب بالإفراج عن حوالي 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني المجمدة لدى سيؤول بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

المصدر: "يونهاب"

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