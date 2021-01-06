بعد أن كان أول المشاركين في حفل تنصيب ترامب.. جيمي كارتر يتغيب عن حفل بايدن

يتغيب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير بعد أن كان أول رئيس سابق يؤكد خططه لحضور حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب في عام 2017.

وقالت متحدثة باسم مركز كارتر في أتلانتا إن الرئيس كارتر والسيدة الأولى السابقة روزالين، أرسلا إلى بايدن ونائبته كامالا هاريس "أطيب تمنياتهما"، وأكدا أنهما يتطلعان إلى "إدارة ناجحة".

وهذه هي المرة الأولى التي يتغيب فيها الزوجان عن المراسم منذ أن أدى كارتر اليمين كرئيس رقم 39 للولايات المتحدة في عام 1977.

وكان أول المؤكدين لحضور حفل تنصيب ترامب في العام 2017، وجلس حينها إلى جانب الرئيس السابق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون، والرئيس السابق جورج بوش ولورا بوش. وكان بوش الأب هو الرئيس الوحيد في ذلك الوقت الذي لم يحضر حفل تنصيب ترامب.

يذكر أن الزوجين كارتر يعيشان في منزلهما في ولاية جورجيا منذ أن غادرا البيت الأبيض في العام 1981، حيث يقضيان كل وقتهما في ظل انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "بولتيكو"