ترامب: عمليتنا الانتخابية أسوأ من نظيراتها في دول العالم الثالث

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس إلى التحلي بالشجاعة وإعادة الأصوات "المزورة"، معتبرا أن العملية الانتخابية في الولايات المتحدة أسوأ من تلك التي بدول العالم الثالث.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن "الولايات تريد تصحيح أصواتها، بعد أن أصبحت تعلم أن هذه الأصوات تستند على المخالفات والتزوير".

وتوجه إلى بنس قائلا: "كل ما عليك فعله هو إعادة هذه الأصوات، وعندها نحن سنفوز"، مضيفا: "افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى".

States want to correct their votes, which they now know were based on irregularities and fraud, plus corrupt process never received legislative approval. All Mike Pence has to do is send them back to the States, AND WE WIN. Do it Mike, this is a time for extreme courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

واعتبر ترامب أن "الحزب الجمهوري والأهم من ذلك بلدنا يحتاج إلى الرئاسة أكثر من أي وقت مضى".

THE REPUBLICAN PARTY AND, MORE IMPORTANTLY, OUR COUNTRY, NEEDS THE PRESIDENCY MORE THAN EVER BEFORE - THE POWER OF THE VETO. STAY STRONG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

وتابع قائلا: "صادف أنهم وجدوا 50 ألف بطاقة اقتراع في وقت متأخر من الليلة الماضية.. الولايات المتحدة محرجة من الحمقى. عمليتنا الانتخابية أسوأ من تلك التي في دول العالم الثالث".

المصدر: RT