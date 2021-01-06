قائد الحرس الثوري: نعمل بجد لضمان أمن الخليج وأي خطأ بالحسابات سيواجه بتكتيكات عسكرية جديدة
Reuters
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قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل بجد لضمان أمن الخليج، لكنه شدد في المقابل على أن أي خطأ بالحسابات سيواجه بتكتيكات عسكرية جديدة.
وحذر سلامي "العدو من ارتكاب أي خطأ في الحسابات ضد إيران"، وقال إنه "لا يمكن السيطرة على غضب قواتنا البحرية في مياه الخليج في أي مواجهة عن قرب مع العدو".
وأكد قائد الحرس الثوري أن إيران "ستجبر العدو على الاستسلام ولن يتمكن من إخضاع قواتنا في أي مواجهة"، وقال: "أيدي قواتنا على الزناد ونحن مستعدون دوما لساحة الحرب".
المصدر: RT