خبراء متفجرات روس يبطلون مفعول قنابل عنقودية أمريكية في لاوس

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مجموعة نزع ألغام، قامت في إطار عملية إنسانية لإزالة الألغام، بتفكيك وإبطال مفعول قنابل عنقودية أمريكية الصنع، في لاوس.

وفقا للوزارة ، تمكنت مجموعة نزع الألغام التابعة للمركز الدولي لمكافحة الألغام، من اكتشاف أكثر من 100 عبوة ناسفة في منطقة مطار تخونغخايخين بمقاطعة سينغخوانغ في لاوس منذ نوفمبر 2020.

وبلغت المساحة التي تم تطهيرها من المتفجرات والألغام، بفضل عمل المجموعة الروسية، حوالي هكتار واحد.

وأضافت الوزارة، في بيانها: " تنتمي المواد المتفجرة التي عثر عليها خبراء المتفجرات الروس، إلى القنابل العنقودية الأمريكية الصنع من نوع BLU-26 و BLU-63 و BLU-3B، بالإضافة إلى ذخيرة المدفعية من مختلف العيارات".

وذكرت الوزارة، أن من السمات المميزة لإزالة الألغام في هذه المنطقة، التواجد العميق للذخيرة (على عمق 1.7 متر)، وعدد كبير من العناصر المغناطيسية الحديدية، مما يبطئ بشكل كبير من وتيرة البحث عنها.

تم إرسال مجموعة مكونة من 32 خبير متفجرات من المركز الدولي لمكافحة الألغام، إلى لاوس في نوفمبر 2020.

المصدر: نوفوستي