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"يونهاب": كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريباتهما الشتوية الشهر الماضي

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Reuters HANDOUT
العلم الكوري الجنوبي والعلم الأمريكي
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نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر عسكري، اليوم الأربعاء، أن سيئول وواشنطن أجرتا تدريباتهما العسكرية المشتركة الشتوية، خلال الشهر الماضي، وسط مخاوف من جائحة كورونا.

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وأشارت إلى أن البلدين أجريا تدريباتهما المشتركة الشتوية "فيجيلانت ايس(Vigilant Ace)" على نطاق أصغر، في الفترة الممتدة بين من 7 و11 ديسمبر، بمشاركة مقاتلات مثل "F-15K" و"KF-16" من كوريا الجنوبية، و"F-16" من الولايات المتحدة، وفقا للمصدر.

وأوضحت أن "فيجيلانت ايس" السنوية استبدلت بتدريب أصغر، منذ 2018، لدعم الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

ولفت ضابط بالقوات الجوية إلى أن هذه "التدريبات كانت تدريبات سنوية ومنتظمة، للتحقق من قدرة الحليفين على تنفيذ عمليات مشتركة".

المصدر: "يونهاب".

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