الصين توضح سبب عدم منح تأشيرات لخبراء الصحة العالمية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، اليوم، إن سلطات بلادها لم تمنح حتى الآن تأشيرات لوفد الصحة العالمية بسبب الإجراءات التي تنظم الدخول من الخارج في ظروف الوباء.

وأضافت: "لكي يعمل خبراء منظمة الصحة العالمية بنجاح في الصين، عليهم أن يمروا بإجراءات رسمية وفقا للقواعد المعمول بها".

وأكدت الدبلوماسية، وجود اتصالات مستمرة مع هذه المنظمة الدولية من أجل حل القضايا ذات العلاقة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى أن خبراء منظمة الصحة العالمية سبق أن زاروا الصين في عدة مناسبات من أجل تحديد أسباب الوباء، وفي كل مرة كانت بكين تقدم دعما حثيثا لهم.

يوم أمس، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، إن السلطات الصينية لم تسمح بعد بدخول مجموعة علمية دولية من الخبراء، مهمتها دراسة ملابسات منشأ الفيروس التاجي. وأكد أنه يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء هذا الخبر.

المصدر: تاس