"مجموعة ليما" ترفض الاعتراف بالتكوين الجديد لبرلمان فنزويلا

قالت دول "مجموعة ليما"، إن دول نصف الكرة الأرضية الغربي، الداخلة في المجموعة، لا تعترف بالتكوين الجديد لبرلمان فنزويلا، وتواصل دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وأضافت المجموعة، في بيان مشترك صدر الثلاثاء، ونشرته خارجية بيرو: "نحن لا نعترف بشرعية وقانونية الجمعية الوطنية الفنزويلية، التي بدأت العمل في 5 يناير 2021. هذه الجمعية الوطنية غير الشرعية، جاءت نتيجة انتخابات غير نزيهة قام بتنظيمها في 6 ديسمبر، نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي".

وجاء في البيان: "نعترف بوجود لجنة ذات صلاحيات، يرأسها مجلس حكم شرعي عينته الجمعية الوطنية، ويرأسه خوان غوايدو".

وحثت "مجموعة ليما"، الدول الأخرى على رفض الاعتراف بالتكوين الجديد للجمعية الوطنية. ووقع البيان، ممثلو البرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا، وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور، وغواتيمالا وهايتي وهندوراس، وباراغواي وبيرو.

المصدر: تاس