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الديمقراطي وارنوك يعلن فوزه بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأمريكي

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الديمقراطي وارنوك يعلن فوزه بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأمريكي
Reuters
رافائيل وارنوك
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قال رافائيل وارنوك الديمقراطي الذي يسعى للإطاحة بالسناتور الجمهوري كيلي لوفلر إنه سيعمل من أجل الجميع في ولاية جورجيا حيث تصدر نتائج الانتخابات التي لم يتم الانتهاء منها بعد.

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وأضاف وارنوك في وقت مبكر الأربعاء "يشرفني الإيمان الذي أظهرته لي، وأعدك هذه الليلة، سأذهب إلى مجلس الشيوخ للعمل من أجل جورجيا بأكملها، بغض النظر عمن تدلي بصوتك في هذه الانتخابات". 

احتل وارنوك الصدارة في أحد سباقين، على الرغم من عدم توقع أي وسيلة إعلامية كبيرة الفائز في أي من السباقين.

وكانت عمليات الفرز بدأت في جورجيا بعد إغلاق صناديق الاقتراع في جولة إعادة الانتخابات على مقعدين في مجلس الشيوخ، ومن المنتظر أن تحسم النتائج ما إذا كان الجمهوريون أم الديمقراطيون سيسيطرون على مجلس الشيوخ.

المصدر: رويترز

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