ترامب يغرد عن كلمة سيوجهها لأنصاره تزامنا مع تصويت الكونغرس على نتائج الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلقي كلمة في أنصاره من البيت الأبيض الأربعاء صباحا، تزامنا مع تظاهرات مؤيدة له وتصويت الكونغرس على تصديق نتيجة الانتخابات.

وقال: "غدا سألقي كلمة في الساعة الحادية عشرة صباحا.. الحضور مبكرا.. الأبواب ستكون مفتوحة من السابعة صباحا .. هناك ستكون حشود غفيرة".

I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

من جهتها، نشرت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء، خريطة للشوارع التي سيتم إغلاقها تحسبا للتظاهرات المؤيدة للرئيس ترامب.

وقالت: "اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 يناير 2021، وحتى الخميس 7 يناير 2021، من المتوقع أن تحدث العديد من التغييرات في مقاطعة كولومبيا بالتزامن مع المظاهرات".

وأضافت: "سيكون هناك قيود على وقوف السيارات وإغلاق محتمل للشوارع يجب على سائقي السيارات مراعاتها".

ويخطط الآلاف من أنصار ترامب لـ"تنصيب ثان" افتراضي له في الـ20 من يناير، موعد تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد بنتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأشار أكثر من 60 ألف شخص على "فيسبوك"، إلى أنهم يعتزمون المشاركة في الحدث، الذي تم الإعلان عنه باعتباره "حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب الثاني".

المصدر: وكالات