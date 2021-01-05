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ترودو "محبط" لبطء وتيرة التطعيم ضد كورونا في كندا

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ترودو
Reuters
رئيس الحكومة الكندي جاستين ترودو
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أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن "إحباطه" جراء بطء وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستمرة في البلاد منذ ثلاثة أسابيع.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن كل الكنديين، وأنا ضمنهم، مصابون بإحباط جراء هذا الوضع".

وأضاف: "لا نريد رؤية اللقاحات في الثلاجات، نريد أن نراها تحقن في أذرع الكنديين الأكثر عرضة للفيروس.. حان الوقت لتسريع حملة التطعيم".

وأعرب عن تفاؤله بإمكان تلقيح كل الكنديين الراغبين بتلقي اللقاح بنهاية سبتمبر.

ومن المقرر أن يعقد ترودو الخميس المقبل اجتماعا مع رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم حول "الجهود الإضافية التي يمكن أن تبذلها الحكومة الفدرالية لمساعدتها على تلقيح الكنديين بأسرع وقت ممكن".

المصدر: "فرانس24"

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