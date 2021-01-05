10 وكالات حكومية أمريكية تجاوزت آثار القرصنة الأخيرة

أعلنت وكالات الاستخبارات والأمن الأمريكية أن حوالي 10 وكالات تابعة للحكومة قد تم تسوية أوضاعها بعد تعرضها للقرصنة الشهر الماضي.

وقالت الوكالة: "حوالي عشر وكالات أمريكية تأثرت بمزيد من أنشطة القرصنة وتم تسوية هذه الوكالات من خلال نشاط المتابعة".

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية إن "روسيا كانت على الأرجح وراء سلسلة من عمليات القرصنة التي تم تحديدها الشهر الماضي، وانتهكت حوالي 10 وكالات فيدرالية.

وأضاف في بيان مشترك مع مكتب التحقيقات الفدرالي، ووكالة الأمن القومي، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في وزارة الأمن الداخلي: "هدف المتسللين يبدو أنه كان جمع معلومات استخبارية، دون تنفيذ أي أعمال تخريبية".

المصدر "رويترز"