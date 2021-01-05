زيادة حادة بإصابات كورونا في فرنسا

سجلت فرنسا يوم الثلاثاء 20489 إصابة جديدة بكورونا لتلامس ضعفي حصيلة الثلاثاء الماضي التي بلغت 11395، وأكثر من 5 أمثال حصيلة الاثنين البالغة 4022 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن المتوسط المتحرك لسبعة أيام ارتفع إلى 15171 يوميا، وهو الأعلى منذ 24 نوفمبر.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 2.68 مليون، في سادس أكبر حصيلة في العالم.

وسجلت وفيات الفيروس في فرنسا 867 حالة ليبلغ إجمالي الضحايا 66282، في سابع أكبر حصيلة في العالم.

المصدر: رويترز