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سفارة الإمارات في واشنطن تصدر بيانا لرعاياها

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سفارة الإمارات في واشنطن تصدر بيانا لرعاياها
Reuters
سفارة الإمارات في واشنطن تصدر بيانا لمواطنيها
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دعت سفارة الإمارات لدى واشنطن جميع المواطنين المتواجدين في العاصمة الأمريكية الابتعاد عن مناطق التظاهرات والتجمعات التي ستشهدها منطقة وسط المدينة الأربعاء 6 يناير.

وطلبت في تغريدة على "تويتر" من المواطنين اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

ووضعت السفارة رقما على ذمة مواطنيها المتواجدين بواشنطن في صورة التعرض لحالة طارئة.

ونشرت عمدة واشنطن موريل بوزر تغريدة قالت فيها: "أطلب من سكان واشنطن ومن يعيشون في المنطقة البقاء خارج وسط المدينة يومي الثلاثاء والأربعاء وعدم الانخراط مع المتظاهرين الذين يأتون إلى مدينتنا بحثا عن المواجهة".

المصدر: RT

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