سفارة الإمارات في واشنطن تصدر بيانا لرعاياها

دعت سفارة الإمارات لدى واشنطن جميع المواطنين المتواجدين في العاصمة الأمريكية الابتعاد عن مناطق التظاهرات والتجمعات التي ستشهدها منطقة وسط المدينة الأربعاء 6 يناير.

وطلبت في تغريدة على "تويتر" من المواطنين اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

ووضعت السفارة رقما على ذمة مواطنيها المتواجدين بواشنطن في صورة التعرض لحالة طارئة.

تدعو سفارة دولة الإمارات لدى واشنطن جميع المواطنين المتواجدين في واشنطن بالابتعاد عن مناطق التظاهرات والتجمعات التي ستشهدها منطقة وسط المدينة يوم الأربعاء 6 يناير ، واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية.



في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الرقم - 2400 243 (202) 1+ https://t.co/kW3enCFIyt — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 5, 2021

ونشرت عمدة واشنطن موريل بوزر تغريدة قالت فيها: "أطلب من سكان واشنطن ومن يعيشون في المنطقة البقاء خارج وسط المدينة يومي الثلاثاء والأربعاء وعدم الانخراط مع المتظاهرين الذين يأتون إلى مدينتنا بحثا عن المواجهة".

I am asking Washingtonians and those who live in the region to stay out of the downtown area on Tuesday and Wednesday and not to engage with demonstrators who come to our city seeking confrontation, and we will do what we must to ensure all who attend remain peaceful. — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 4, 2021

المصدر: RT