الشرطة الإثيوبية تخلي سبيل مصور "رويترز" بعد 12 يوما من توقيفه

أخلت الشرطة الإثيوبية اليوم الثلاثاء سبيل مصور وكالة "رويترز" كوميرا جيميشو بعد اعتقاله دون اتهام لمدة 12 يوما.

وقالت الشرطة لمحاميه ميلكامو أوجو إن أبعاد التحقيق الذي أجرته شملت اتهامات بنشر معلومات كاذبة، والاتصال بجماعات تقاتل الحكومة، وتكدير السلم العام، ومع ذلك قال أوجو إنه لم يطلع على أدلة.

وقال رئيس تحرير "رويترز" ستيفن جيه أدلر: "سعداء بإخلاء سبيل كوميرا وعودته إلى أسرته.. إخلاء سبيله اليوم يؤكد أنه لم يرتكب أي خطأ".

وأضاف: "يظهر عمل كوميرا مهنيته وحياده وهو من فريق "رويترز" الذي يقدم تقارير من إثيوبيا تتسم بالنزاهة والاستقلالية وعدم الانحياز".

ومضى يقول: "يجب السماح للصحفيين مثل كوميرا بنقل الأخبار من أجل الصالح العام دون خوف من المضايقات أو الأذى أينما كانوا".

المصدر: رويترز