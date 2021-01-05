شرطة واشنطن تنشر خريطة الشوارع التي ستغلقها عشية التظاهرات

نشرت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الثلاثاء خريطة للشوارع التي سيتم إغلاقها تحسبا للتظاهرات المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت الشرطة إنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 يناير 2021 وحتى الخميس 7 يناير 2021، من المتوقع أن تحدث العديد من التغييرات في مقاطعة كولومبيا بالتزامن مع المظاهرات.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن الشوارع الممنوع التوقف فيها الثلاثاء 5 يناير 2021 من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 11:59 من مساء الخميس 7 يناير 2021.

وأضافت أنه سيكون هناك قيود على وقوف السيارات وإغلاق محتمل للشوارع يجب على سائقي السيارات مراعاتها.

TRAFFIC ADVISORY: First Amendment Activity



From Jan 5th to Jan 7th, 2021, First Amendment demonstrations are scheduled to occur in DC. There will be parking restrictions & potential street closures that motorists should take into consideration.



Release: https://t.co/Pdk5PKtM1Hpic.twitter.com/tG6f1OW9Dc — DC Police Department (@DCPoliceDept) January 5, 2021

المصدر: RT