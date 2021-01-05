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شرطة واشنطن تنشر خريطة الشوارع التي ستغلقها عشية التظاهرات

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شرطة واشنطن تنشر خريطة الشوارع التي ستغلقها عشية التظاهرات
Reuters
شرطة واشنطن تكشف عن خريطة للشوارع التي سيتم إغلاقها تحسبا للتظاهرات
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نشرت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الثلاثاء خريطة للشوارع التي سيتم إغلاقها تحسبا للتظاهرات المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت الشرطة إنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 يناير 2021 وحتى الخميس 7 يناير 2021، من المتوقع أن تحدث العديد من التغييرات في مقاطعة كولومبيا بالتزامن مع المظاهرات.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن الشوارع الممنوع التوقف فيها الثلاثاء 5 يناير 2021 من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 11:59 من مساء الخميس 7 يناير 2021.

وأضافت أنه سيكون هناك قيود على وقوف السيارات وإغلاق محتمل للشوارع يجب على سائقي السيارات مراعاتها.

المصدر: RT

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