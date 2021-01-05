اليابان.. حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا

سجلت اليابان اليوم الثلاثاء 4916 إصابة جديدة بفيروس كورونا متخطية حاجز الـ4000 حالة للمرة الثانية خلال 6 أيام، في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة فرض الطوارئ في طوكيو ومناطق مجاورة.

وتشمل حصيلة الإصابات 1278 إصابة في طوكيو، التي كانت آخر مرة قد سجلت فيها حالات إصابة يومية تتجاوز ألف إصابة في 31 ديسمبر الماضي، عندما تم تسجيل 1337 حالة.

وكان رئيس مجلس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، قال في مؤتمر صحفي الاثنين إن "اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها بسبب فيروس كورونا".

ويأتي إعلان سوجا بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو الحكومة السبت الماضي على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بالفيروس.

وصرح شيجيرو أومي رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية بشأن فيروس كورونا في مؤتمر صحفي: "حان الوقت للإعلان عن حالة الطوارئ".

المصدر: وكالات