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كلينتون: ترامب رئيس ليس لديه ما يخسره وهدفه إلهاء الناس عن حقيقة أنه خسر

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كلينتون: ترامب رئيس ليس لديه ما يخسره وهدفه إلهاء الناس عن حقيقة أنه خسر
Reuters
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انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الرئيس دونالد ترامب ووصفته بأنه "رئيس ليس لديه ما يخسره"، وسط محاولاته المستمرة لتقويض نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت كلينتون في تغريدة عبر "تويتر": "اختار الناخبون في جورجيا إلى جانب أغلبية واضحة من الأمريكيين جو بايدن ليكون رئيسهم. لا يمكن لترامب تغيير ذلك، بغض النظر عن عدد اليمين التي يحنث بها".

واعتبرت أن "ما نراه الآن هو رئيس ليس لديه ما يخسره وهدفه واحد فقط.. إلهاء الناس عن حقيقة أنه خسر".

وتوجهت إلى الناخبين في ولاية جورجيا قائلة: "مكالمة ترامب اليائسة مع سكرتير الولاية تؤكد مدى أهمية كل صوت في نوفمبر، ومدى أهمية هذا الصوت في جولات الإعادة لمجلس الشيوخ غدا".

المصدر: RT

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