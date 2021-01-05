الاتحاد الأوروبي يرحب بالمصالحة بين الدول الخليجية

رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان المملكة العربية السعودية فتح مجالها الجوي وحدودها البرية مع قطر، معربا عن أمله بأن يساهم الأمر في إنهاء الأزمة الخليجية التي دامت ثلاث سنوات.

وأشار المتحدث بإسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إلى ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية التي طال أمدها وأثرت سلبا على التعاون والعلاقات بين دول المنطقة.

بدوره، وصف المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو الإعلان السعودي بـ"الخبر الإيجابي والجيد"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم التوصل إلى حل خليجي – خليجي يؤدي إلى إنهاء الأزمة.

كما أثنى على الجهود التي تبذلها دولة الكويت لإنجاز المصالحة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن "دور الوساطة الذي تقوم به الكويت هام جدا ونحن مستمرون بدعمه وصولا للحل النهائي للأزمة".

المصدر: وكالة "آكي"