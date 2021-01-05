بيسكوف: بوتين ما زال ينظر بشكل ودي إلى الغرب
Sputnik
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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين، لا يزال ينظر بشكل ودي للغاية إلى الغرب.
وأضاف بيسكوف، في حديث تلفزيوني: "لا يزال موقفه من الغرب، جيد جدا. سيكون من الغباء النظر إلى الغرب بشكل سيء".
وأشار بيسكوف إلى أن الغرب، يمثل التكنولوجيا، وقال: "نحن نعتبر في الكثير من النواحي متخلفين عنهم".
وشدد بيسكوف، على أن " الغرب، يمثل ثقافة غنية ". وأضاف: "ونحن لدينا أيضا أعلى مستويات من الثقافة".
وأكد بيسكوف، على وجود الكثير من المواقع، حيث يمكن تبادل هذه الثقافة.
المصدر: نوفوستي