بيسكوف: بوتين ما زال ينظر بشكل ودي إلى الغرب

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين، لا يزال ينظر بشكل ودي للغاية إلى الغرب.

وأضاف بيسكوف، في حديث تلفزيوني: "لا يزال موقفه من الغرب، جيد جدا. سيكون من الغباء النظر إلى الغرب بشكل سيء".

وأشار بيسكوف إلى أن الغرب، يمثل التكنولوجيا، وقال: "نحن نعتبر في الكثير من النواحي متخلفين عنهم".

وشدد بيسكوف، على أن " الغرب، يمثل ثقافة غنية ". وأضاف: "ونحن لدينا أيضا أعلى مستويات من الثقافة".

وأكد بيسكوف، على وجود الكثير من المواقع، حيث يمكن تبادل هذه الثقافة.

المصدر: نوفوستي