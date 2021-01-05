سلطات لوس أنجلوس تتحرك للحفاظ على احتياطي الأكسجين بمستشفياتها

أفاد مراسلنا في أمريكا، بأن وكالة الخدمات الطبية الطارئة في لوس أنجلوس أصدرت تعليمات بعدم نقل إلا الحالات الطارئة بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات للحفاظ على احتياطي الأكسجين.

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يأتي ذلك، بينما بلغت أقسام العناية الفائقة في مقاطعة لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، طاقتها القصوى منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وحذر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أمس الاثنين، من أن التراجع البسيط الذي شهدته أرقام إصابات كورونا في الأيام الماضية، "من المحتمل أن يكون هدوءا قبل العاصفة القادمة"، لا سيما بعد انقضاء موسم الأعياد.

وقال نيوسوم: "لا يزال هذا المرض مميتا اليوم أكثر من أي وقت مضى في تاريخ هذا الوباء".

المصدر: RT+ deadline.com