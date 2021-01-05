كوريا الجنوبية تدرس زيارة دبلوماسي لطهران بعد احتجاز ناقلتها

قال مسؤول إن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تراجع ما إذا كان دبلوماسي كبير سيزور طهران الأحد المقبل كما هو مزمع وذلك بعدما احتجزت القوات الإيرانية ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية.

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ويأتي احتجاز الناقلة في وقت تشهد العلاقات بين طهران وسيئول توترا بخصوص أرصدة إيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول بحكومة طهران قوله إن نائب وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي جونج-كون من المقرر أن يناقش طلب إيران بأن تفرج كوريا الجنوبية عن أرصدة تبلغ سبعة مليارات دولار مجمدة في بنوكها.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في سيئول "الخطة غير واضحة حتى الآن" فيما يتعلق بزيارة تشوي.

وكانت صحيفة "طهران تايمز" ذكرت في وقت سابق أن إيران تأمل في التفاوض على اتفاق لاستخدام الأموال المجمدة "للمقايضة" بجرعات من لقاح للوقاية من فيروس كورونا وبسلع أخرى.

لكن وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا، وردا على سؤال عن نوايا إيران بشأن الأصول المجمدة، قالت إن سلامة طاقم السفينة أكثر أهمية، مشيرة إلى أنها تبذل جهودا دبلوماسية لتحرير الناقلة.

المصدر: رويترز