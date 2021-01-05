الصين تحطم الرقم القياسي العالمي في توليد الطاقة الكهرمائية (صورة)

ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية أن محطة سد الخوانق الثلاثة للطاقة الكهرمائية على نهر يانغتسي بالصين ولدت 111.8 مليار كيلو واط/ساعي في عام 2020، مؤكدة أنه رقم قياسي عالمي جديد.

وحطمت المحطة الرقم القياسي العالمي السابق لتوليد الطاقة الكهرمائية البالغ 103.098 مليار كيلو واط/ساعي الذي سجلته محطة إيتايبو البرازيلية عام 2016.

ووفرت الطاقة النظيفة التي ولدتها المحطة الصينية في عام 2020 نحو 34.39 مليون طن من الفحم الحجري العادي وحالت دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون بواقع 94.02 مليون طن.

وقال تشن هوي رئيس المحطة إن الرقم القياسي العالمي الجديد له أهمية كبيرة بالنظر إلى مرض فيروس كورونا الجديد والفيضانات في حوض نهر يانغتسي في عام 2020.

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المصدر: صحيفة "الشعب" الصينية