وكالة الأدوية الأوروبية ترجئ قرارها بشأن لقاح "موديرنا"

أعلنت هيئة الأدوية الوطنية الهولندية أن وكالة الأدوية الأوروبية لم تتمكن من التوصل إلى قرار بشأن الموافقة على لقاح "موديرنا" الأمريكي المضاد لكورونا.

وقالت هيئة تنظيم الأدوية الهولندية إن الموافقة قد تتم في الاجتماع يوم 6 يناير الحالي مشيرة إلى أنه لم يتضح سبب عدم التوصل إلى قرار يوم أمس الاثنين.

ودعت لجنة الأدوية البشرية (CHMP) التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية إلى اجتماع غير مجدول بعد ظهر يوم أمس الاثنين لمناقشة لقاح "موديرنا"، قبل يومين من اجتماعها المقرر أصلا يوم غد الأربعاء.

وقال رئيس هيئة تنظيم الأدوية الهولندية تون دي بوير: "هكذا تسير الأمور بالطبع كنا نأمل في المزيد لكننا كنا نعلم أنه قد يكون من المستحيل الإجابة على جميع الأسئلة بالتفصيل في اجتماع واحد".

وأضاف: "آمل أن يكون هناك قرار يوم الأربعاء.. لكني لا أعرف".

المصدر: "رويترز"