"دومينيون" تخطط لمقاضاة المحامية سيدني باول على ادعاءات بتزوير الانتخابات الأمريكية

أفاد مراسل RT في الولايات المتحدة بأن شركة "دومينيون" لنظم التصويت تخطط لمقاضاة المحامية سيدني باول بتهمة التشهير، بسبب ادعاءات باطلة ضدها بتزوير انتخابات الرئاسة.

وذكر مراسلنا أن الشركة تواصل استكشاف دعاوى مماثلة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه.

وكانت المحامية سيدني باول زعمت أن نظام التصويت الإلكتروني قام بتحويل أصوات ملايين الناخبين لصالح الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن.

وكان ترامب اعتبر في تغريدة عبر "تويتر" في 12 نوفمبر الماضي أن نظام "دومينيون" نقل مئات ملايين الأصوات إلى منافسه جو بايدن في ولاية بنسلفانيا وولايات أخرى.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion@OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

المصدر: RT