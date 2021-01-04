حملة لجمع التواقيع في البرلمان الأوكراني لتسجيل اللقاح الروسي

أعلن القيادي في الحزب الأوكراني "منصة المعارضة من أجل الحياة" أرتيوم مارشيفسكي أنه بدأ جمع التواقيع لتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" في البلاد.

وقال: "وافق زعيم الحزب على تلقي اللقاح الروسي الوحيد المتاح في أقصر وقت ممكن. علاوة على ذلك، قد تبدأ أوكرانيا في إنتاجه. لكن السلطات على ما يبدو، لا تهتم بحياة الناس وصحتهم".

وأضاف: "نبدأ في جمع التواقيع للحصول على اللقاح وإنتاجه، مع شرط التسجيل وتزويد شعب أوكرانيا به".

وتابع: "الموقعون هم متقاعدون لا يعرفون ماذا يفعلون وأين يختبئون من الوباء. وشباب قلقون على حياة آبائهم وأجدادهم، وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة ويخاطرون بحياتهم كل يوم وقد يموتون بسبب بعض التحيزات السياسية للحكومة الحالية".

من جهته، أكد رئيس المجلس السياسي للحزب فيكتور مدفيدتشوك، أن "شركة خاركوف "بيوليك" تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة الأوكرانية لتسجيل اللقاح الروسي رسميا في البلاد".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أن "كييف لا تستطيع استخدام لقاح كورونا الروسي، كونه لم يجتز المرحلة الثالثة من التجارب السريرية"، فيما وصف وزير الخارجية دميتري كوليبا "سبوتنيك V"، بأنه "سلاح هجين لموسكو ضد كييف".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن "خيار توريد اللقاحات إلى كييف ممكن، ولكن يجب مناقشة هذه المسألة مع الخبراء الأوكرانيين وينبغي تلقي طلب رسمي من سلطات البلاد".

وأبرمت روسيا عقودا لتوريد مئات الملايين من جرعات لقاحها "سبوتنيك V" لعشرات الدول في العالم، وأعلنت عن إطلاق إنتاجه في بيلاروس، وكازاخستان، على أن ينتج في دول أخرى هي الهند والأرجنتين وفنزويلا وغيرها لاحقا.

كما تستمر في روسيا حملة تطعيم شاملة بـ"سبوتنيك V"، غطت حتى الآن مئات آلاف المواطنين، متقدمة بذلك على دول العالم في عدد الخاضعين للقاح، كما كانت الأولى في ابتكار وإنتاج لقاح مضاد لكورونا.

المصدر: "نوفوستي"