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عمدة واشنطن تطالب سكان المدينة الابتعاد عن مركزها مع قرب التظاهرات المؤيدة لترامب

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عمدة واشنطن تطالب سكان المدينة الابتعاد عن مركزها مع قرب التظاهرات المؤيدة لترامب
Reuters
عمدة واشنطن موريل باوزر
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طالبت عمدة واشنطن موريل باوزر سكان المدينة بالابتعاد عن وسطها يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب المظاهرات المرتقبة المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتبت بوزر: "أهيب بسكان واشنطن ومن يعيشون في المنطقة البقاء بعيدا عن وسط المدينة يومي الثلاثاء والأربعاء، وعدم التعامل مع المتظاهرين الذين يأتون إلى مدينتنا بحثا عن المواجهة".

وأضافت: "سنقوم بواجبنا لضمان سلمية التظاهرات".

وكانت سلطات واشنطن أعلنت استنفار قوات الحرس الوطني قبل 48 ساعة من المظاهرة المؤيدة للرئيس ترامب.

وبحسب التقارير الصادرة يوم الاثنين، تم استنفار القوات في العاصمة الأمريكية قبل حوالي 48 ساعة من الاحتجاج، المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 6 يناير، وهو اليوم الذي سيصوت فيه الكونغرس للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية للعام 2020.

ومن المقرر أن يتجمع مؤيدو ترامب في الحديقة الرئاسية المواجهة للبيت الأبيض في "مسيرة إنقاذ أمريكا".

 

المصدر: RT

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