السفير الروسي يعلن استقرار الوضع في بانغاسو جنوب إفريقيا الوسطى
Reuters
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أشار فلاديمير تيتورينكو سفير روسيا في بانغي إلى أن الوضع في مدينة بانغاسو جنوب جمهورية إفريقيا الوسطى قد استقر تماما، وبات تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وأشار تيتورينكو إلى أنه نتيجة للقتال في المنطقة، أصيب عسكريان من جيش جمهورية إفريقيا الوسطى، وقتل بين المتمردين ستة مسلحين وأصيب خمسة بحروح.
وأمس، ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، أن المتمردين تمكنوا من السيطرة على مدينة بانغاسو.
المصدر: radiosputnik