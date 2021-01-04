"العدالة والتنمية": تصريحات باشينيان عن شل اقتصادنا "أغبى دعابة" في 2020

اعتبر حزب "العدالة والتنمية" التركي تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان التي قال فيها إن مقاطعة يريفان البضائع التركية أدت لشل اقتصاد الأتراك، "أغبى دعابة في 2020".

وقال المتحدث باسم الحزب عمر جليك: "تلك التصريحات يمكن اعتبارها أغبى دعابة لعام 2020".

ومن جهة أخرى، أشار جليك إلى أن الأطراف المعادية لبلاده داخل الاتحاد الأوروبي لا تريد الخير لـ"القارة العجوز".

واعتبر أن "كل من يكن العداء لتركيا داخل الاتحاد الأوروبي إنما يرغب في القضاء على مستقبل القارة".

وتعليقا على استكمال بريطانيا مسيرة خروجها من الاتحاد الأوروبي، رأى أنه "يتعين على أوروبا من الآن فصاعدا العمل على بناء علاقات أكثر استراتيجية مع تركيا".

وأضاف: "لولا دور تركيا في التعامل مع أزمة الهجرة لكان اليمينيون المتطرفون والفاشيون الذين يستغلون قضية المهاجرين قد قضوا على ديمقراطية أوروبا".

المصدر: "الأناضول"