تماثل رئيس أبخازيا للشفاء من كورونا

أعلن الخاس شولوكوا رئيس قسم العلاقات الإعلامية بإدارة رئيس جمهورية أبخازيا أن رئيس الجمهورية أصلان بجانيا المصاب بكوفيد-19 منذ نهاية ديسمبر، في حالة صحية جيدة.

وأضاف أنه لم تظهر لدى رئيس الجمهورية أي مضاعفات نتيجة المرض وهو الآن في محل إقامته ويتلقى العلاج اللازم.

وأشار شولوكوا، إلى أن الرئيس يواصل العمل عن بعد وقال: "نأمل أن يتوجه بعد انتهاء المدة التي حددتها المعايير الصحية للعمل في مكتبه بمقر الرئاسة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس أبخازيا بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في الجمهورية في فبراير 2021 وأنه تم شراء 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك v" المضاد لكورونا.

المصدر: لينتا رو