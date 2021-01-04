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واشنطن تطالب طهران بالإفراج الفوري عن ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية

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واشنطن تطالب طهران بالإفراج الفوري عن ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية
Reuters
واشنطن تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية
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طالبت الخارجية الأمريكية طهران بالإفراج الفوري عن الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية المحتجزة في إيران.

وصرح متحدث الخارجية الأمريكية بأن إيران تهدد حرية الملاحة في الخليج وتسعى إلى تخفيف العقوبات عليها بالابتزاز.

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وأعلن الحرس الثوري احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، لمخالفتها "القوانين البيئية البحرية".

وأفاد الحرس بإقدام قوته البحرية صباح اليوم على توقيف ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية.

وأوضح أن "ناقلة النفط هذه كانت في طريقها من ميناء الجبيل في السعودية، وتم توقيفها بعد مخالفات متكررة للقوانين البيئية البحرية".

ونشر صورة ملتقطة من الجو لتوقيف السفينة في عرض البحر، أظهرت الناقلة وإلى جانبها أربع قطع بحرية بينها ثلاثة زوارق سريعة.

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المصدر: وكالات

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