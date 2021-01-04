عراقجي: لا يمكن لإسرائيل اتهام طهران بحيازة السلاح النووي وهي تمتلكه منذ سنوات

قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه لا يمكن لإسرائيل اتهام طهران بحيازة السلاح النووي وهي تمتلكه منذ سنوات.

ورأى عراقجي أن "هناك أطرافا تسعى إلى خلق التوتر والفتن في المنطقة وعلى رأسها إسرائيل"، مؤكدا أن "لا مكان للسلاح النووي في استراتيجية إيران الدفاعية".

وأضاف أن "إسرائيل تلعب بالنار وعليها أن تدرك أن رد إيران على أي اعتداء سيطال كافة الأطراف الشريكة فيه".

وأعلن أنه "يمكن لإيران إعادة النظر في تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمائة في حال نفذ الطرف المقابل التزاماته في الاتفاق النووي"، مبينا أن "تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمائة يأتي في إطار المادة 36 من الاتفاق النووي ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ولا يعتبر خروجا عن الاتفاق".

وقال: "نرفض أي شروط أمريكية مسبقة للعودة إلى الاتفاق النووي"، مشددا على أن "الاتفاق النووي ملف مغلق لا يمكن إعادة التفاوض عليه ونحن نرفض أي اتفاق جديد أو إضافة أي قضايا جديدة على الاتفاق الأول".

عمر هواش - طهران

المصدر: RT