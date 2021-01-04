جنوب إفريقيا تجري اختبارات عاجلة على لقاحات ضد كورونا المتحور

أعلن الخبير ريتشارد ليسيلز القائم على دراسة جينات الطفرة الجديدة لفيروس كورونا، أن علماء جنوب إفريقيا يختبرون بشكل عاجل لقاحات كوفيد-19، لتحديد فعاليتها ضد سلالة الفيروس الجديدة.

وأضاف: "نجري تجارب على وجه السرعة لاختبار هذه السلالة ونأخذ عينات من دماء الذين لديهم أجسام مضادة، ودم الأشخاص ممن تم تطعيمهم باللقاحات".

وشدد ليسيلز على أن هذه "القضية الأكثر إلحاحا" التي تواجهها سلطات البلاد.

ويرى العلماء أن سلالة كورونا 501.V2 المتحورة المكتشفة في جنوب إفريقيا، هي أكثر عدوى من السلالة الأم.

وفي الأسابيع الأخيرة، باتت السلالة الجديدة من الفيروس تهيمن في المناطق الساحلية للبلاد.

المصدر: radiosputnik