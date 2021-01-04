بريطانيا تبدأ التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" وجونسون يحذر من أسابيع عصيبة

بدأت السلطات البريطانية بحملات التطعيم باللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة "أسترازينيكا" في البلاد، كأول دولة تعتمد هذا اللقاح.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من "أسابيع مقبلة صعبة للغاية"، وقال: "القيود ستشدد قريبا في إنجلترا".

وأضاف خلال زيارة للاطلاع على تطعيم العاملين في قطاع الرعاية الصحية بلقاح أكسفورد: "إذا نظرت للأرقام، فلا شك أننا سنضطر لتطبيق إجراءات أكثر صرامة وسنعلنها في الوقت المناسب".

المصدر: "رويترز"