الشرطة الإسبانية تعثر على جثة رجل بدون أعضاء تناسلية

قالت صحيفة el Món، إن الشرطة الإسبانية عثرت في مدينة بالاو سوليتا دي بلاجامانس (جزء من مقاطعة برشلونة)، على جثة رجل بدون أعضاء تناسلية.

وذكرت، أن أحد جيران الضحية، استدعى الشرطة، بعد أن لاحظ غيابه. ولدى وصولهم، عثر رجال الشرطة على الجثة ملقاة على الأرض، وكان بنطال القتيل عند أسفل قدميه، وشاهدوا جرحا عميقا في منطقة الأعضاء التناسلية. أما الأعضاء التناسلية نفسها، فلم يتم العثور عليها في أي مكان.

كان هناك أيضا الكثير من براز الكلاب في الغرفة، حيث تم العثور على الجثة.

وبحسب النتائج الأولية لفحص الطب الشرعي، لم تحدث الوفاة بأسباب طبيعية. كما أن الكلاب لم تشارك في بتر الأعضاء التناسلية، حيث تبين أنه تم قطع هذه الأعضاء بأداة حادة.

وبحسب إحدى الطروحات الأولية، من المحتمل أن جريمة قتل الرجل تمت في مكان آخر، ثم نُقلت جثته إلى المنزل.

وتحقق الشرطة في تفاصيل وملابسات الحادث، وتبحث عن الذين ارتكبوا الجريمة.

المصدر: لينتا رو