استنفار الحرس الوطني في واشنطن قبل مظاهرة مؤيدة لترامب

أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن استنفار قوات الحرس الوطني قبل 48 ساعة من المظاهرة المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وبحسب التقارير الصادرة يوم الاثنين، تم استنفار القوات في العاصمة الأمريكية قبل حوالي 48 ساعة من الاحتجاج، المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 6 يناير، وهو اليوم الذي سيصوت فيه الكونغرس للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية للعام 2020.

ومن المقرر أن يتجمع مؤيدو ترامب في الحديقة الرئاسية المواجهة للبيت الأبيض، وأطلقت حملة ترامب على المسيرة عنوان "مسيرة إنقاذ أمريكا".

المصدر: "الإندبندنت"