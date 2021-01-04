إخلاء مركز للتسوق في نيويورك إثر الاشتباه بسيارة مفخخة

أخلت الشرطة الأمريكية مركز تسوق في منطقة كوينز بولاية نيويورك بعد الاشتباه بسيارة مفخخة بعبوات غاز البروبان.

وبحسب الـ"ديلي ميل" فإن الشرطة أخلت مركز كوينز بليس التجاري بعد أن تلقت مكالمة بشأن السيارة المشبوهة المتوقفة على طول شارع كوينز بوليفارد حوالي الساعة 8:30 صباحا بتوقيت نيويورك.

UK Bomb squad gives the 'all clear' after a Queens shopping mall was evacuated over suspicious vehicle: A Tesla is said to have two propane tanks that are connected to a battery 🚨 Daily Mail Online #Terrorismhttps://t.co/FTDCqAPM8n — TheCyberChick (@warriors_mom) January 4, 2021

وقامت فرقة المتفجرات التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك بالتحقق من السيارة وأعلنت أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

وفقا لقناة "NBC" فإن المواطنين اتصلوا بالشرطة بعد رؤية علب صغيرة موجودة على المقعد الخلفي للسيارة والتي ظهر أن لوحت ترخصيها مسروقة.

وذكرت الشبكة أن العلب كان ملصقا عليها عبارة Black Lives Matter، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن السائق.

المصدر: "ديلي ميل"