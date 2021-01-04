 
مباشر

واشنطن تعرب عن خيبة أملها في بريطانيا على عدم تسليمها أسانج

أخبار العالم

واشنطن تعرب عن خيبة أملها في بريطانيا على عدم تسليمها أسانج
Reuters
مبنى وزارة العدل الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pht1

أعربت وزارة العدل الأمريكية عن خيبة أمل واشنطن بقرار بريطانيا عدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تكف عن المطالبة به.

وقالت الوزارة: "بينما نشعر بخيبة أمل شديدة في القرار النهائي الصادر عن القضاء البريطاني، يسعدنا أن الولايات المتحدة انتصرت في كل نقطة قانونية أثيرت، خصوصا وأن المحكمة رفضت جميع حجج أسانج بشأن الدوافع السياسية والجريمة السياسية والمحاكمة العادلة وحرية التعبير".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا