واشنطن تعرب عن خيبة أملها في بريطانيا على عدم تسليمها أسانج

أعربت وزارة العدل الأمريكية عن خيبة أمل واشنطن بقرار بريطانيا عدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تكف عن المطالبة به.

وقالت الوزارة: "بينما نشعر بخيبة أمل شديدة في القرار النهائي الصادر عن القضاء البريطاني، يسعدنا أن الولايات المتحدة انتصرت في كل نقطة قانونية أثيرت، خصوصا وأن المحكمة رفضت جميع حجج أسانج بشأن الدوافع السياسية والجريمة السياسية والمحاكمة العادلة وحرية التعبير".

المصدر: "رويترز"