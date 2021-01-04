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حزب ميركل يطالب بعقوبات على إيران وعدم عرقلة روسيا والصين لها

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حزب ميركل يطالب بعقوبات على إيران وعدم عرقلة روسيا والصين لها
Reuters
سياسي من حزب ميركل يطالب بعقوبات على إيران
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دعا خبير الشؤون الخارجية في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى فرض عقوبات على إيران بسبب خططها لتخصيب اليورانيوم، مشددا على ضرورة عدم عرقلة روسيا والصين تطبيق هذه العقوبات.

وقال يورغن هارت في تصريحات لمجموعة "نويه برلينر ريداكتسيون غزيلشافت" الإعلامية اليوم الاثنين، إن "النظام في طهران أظهر مرة أخرى أنه لا يحترم كلمة ولا روح الاتفاق النووي".

وأضاف: "لهذا السبب لا مفر من فرض عقوبات قاسية على إيران، وعلى روسيا والصين دعم هذا المسار، لأن التهديد المحتمل من إيران موجه ضد جميع الدول".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي يوم الاثنين، أن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم لـ20% في مجمع  فوردو.

المصدر: وكالات

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