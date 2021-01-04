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المدير العام لوكالة الطاقة الذرية سيطلع الدول الأعضاء على تطورات عمليات التخصيب في إيران

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المدير العام لوكالة الطاقة الذرية سيطلع الدول الأعضاء على تطورات عمليات التخصيب في إيران
Reuters LISI NIESNER
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام "سيطلع الدول الأعضاء على التطورات في إيران، بعد أن أكدت طهران استئنافها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، في منشأة فوردو النووية.

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وقال متحدث باسم الوكالة في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "مفتشونا يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب في إيران، وبناء على معلوماتهم، من المقرر أن يقدم المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي،  تقريرا للدول الأعضاء في الوكالة في وقت لاحق اليوم".

وكانت الحكومة الإيرانية قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أنها "بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي"، حيث أشارت إلى أن "الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%"، مؤكدة أن "منظمة الطاقة الذرية بدأت الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات".

المصدر: "رويترز" + RT

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