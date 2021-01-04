"اتصالات" الإماراتية تطلق قنوات الإسرائيلية عبر "eLife" و"Switch TV"

أعلنت شركة "اتصالات" الإماراتية، اليوم الاثنين، عن إطلاق قنوات "i24NEWS" التي تبث من إسرائيل عبر "eLife" و"Switch TV"، وهي خدمات التلفزيون والمحتوى لدى المجموعة الإماراتية.

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وأدرجت قنوات "i24NEWS" في الباقات الأساسية للخدمة بدون أي رسوم إضافية. وبهذا تصبح قنوات "i24NEWS" أولى القنوات التي تبث من إسرائيل ومتاحة في الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس "i24NEWS"، فرانك ملول: "بفضل التحولات التي تطرأ في الشرق الأوسط، أصبح بوسع الأطقم الإخبارية الآن تغطية الأحداث في المنطقة من زوايا مختلفة".

وأضاف: "نحن في i24NEWS، فخورون للغاية بأن نكون أول من قدم الصورة الكاملة لمشاهدينا حول العالم، والآن أيضا في الإمارات العربية المتحدة، وبينما نعمل باستمرار على تطوير محتوى جديد لمشاهدينا، نسعى للوصول إلى جماهير جديدة لتوسيع انتشار بث الشبكة".

وأعرب عن "شكره لمجموعة اتصالات على هذه الخطوة الرائدة، التي تعد تجسيدا لاتفاق السلام بين إسرائيل والامارات العربية المتحدة".

وتدير الشبكة الإخبارية "i24NEWS" ثلاث قنوات بثلاث لغات: "العربية والإنجليزية والفرنسية"، فيما تقدم "اتصالات" مجموعة من خدمات المحتوى والتلفزة، و"eLife"، و"Switch TV".

المصدر: "i24NEWS"