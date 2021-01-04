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نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران ببناء أسلحة نووية

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نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران ببناء أسلحة نووية
Reuters
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إن استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% يهدف إلى تطوير أسلحة نووية، وإن إسرائيل لن تسمح لطهران ببنائها.

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وذكر نتنياهو في بيان أن قرار التخصيب الإيراني لا يمكن تفسيره إلا على أنه محاولة "لمواصلة تنفيذ نيتها تطوير برنامج نووي عسكري".

وأضاف: "إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية".

وأعلنت الحكومة الإيرانية اليوم أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أن "الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%"، مؤكدا أن "منظمة الطاقة الذرية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات".

وقال ربيعي: "أبلغنا الوكالة الدولية بالبدء برفع التخصيب، بناء على اتفاقية الضمانات".

المصدر: رويترز 

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