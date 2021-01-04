تعديلات محدودة على الحكومة اليونانية تمنح دورا أوسع للمحافظين

كشفت الحكومة اليونانية، التي يقودها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس منذ 2019، تشكيلتها الجديدة في أول تعديل لها والذي لا يبدو عميقا باستثناء منح المحافظين دورا تنفيذيا أوسع.

وأعلن المتحدث الجديد باسم الحكومة يريستوس تارانتيليس، رجل الاقتصاد المحاضر السابق بجامعة أثينا، أن غالبية التعديلات طالت نواب الوزراء مع إسناد بعض الحقائب الوزارية إلى وجوه جديدة.

من بين الوزرات التي طالها التغيير وزارة الطاقة والبيئة ووزارتا العمل والداخلية، بالإضافة إلى وزارة الفلاحة، فيما تم الإبقاء على وزراء الصحة والمالية وغالبية الحقائب الرئيسية.

وقالت صحيفة "ستار تريبيون" الأمريكية إن حقيبة الثقافة أسندت لأول مرة لأحد مثليي الجنس المعروفين في البلاد بهذه النزعة وهو نيكولاص ياترومانولاكيس البالغ من العمر 44 عاما.

تأتي هذه التعديلات على الحكومة اليونانية في ظرف صعب يضعها أمام مهام غير سهلة لمواجهة الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية في بلد يعاني من أزمة مالية عميقة منذ عدة سنوات.

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المصدر: وكالة "Associated Press" (إنجليزي)الأمريكية/وكالة "Reuters" (إنجليزي) البريطانية/صحيفة "Star Tribune" الأمريكية