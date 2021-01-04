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البحرية الأوكرانية: ننتظر المسيرات والطرادات التركية

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البحرية الأوكرانية: ننتظر المسيرات والطرادات التركية
Reuters Stringer Russia
فرقاطة تركية في ميناء أوديسا على البحر الأسود
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أعلن قائد القوات البحرية الأوكرانية، ألكسي نيغبابا، اليوم الاثنين، أن "بلاده تنتظر خلال 2021، المسيرات والطرادات التركية".

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وأشار إلى أنه "من المنتظر أن يتم خلال العام الجاري، شراء مسيرات وطرادات تركية، لتعزيز قوة البحرية الأوكرانية"، لافتا إلى أن "أوكرانيا ستستخدم المسيرات التركية في البحر والبر".

وقال نيغبابا: "بفضل طرادات من طراز ADA، التي سيتم إنتاجها بشكل مشترك مع تركيا، ستتمكن أوكرانيا من الوصول إلى قدرة إنتاجية مطابقة لمعايير حلف شمال الأطلسي".

المصدر: "الأناضول"

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