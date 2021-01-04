الخارجية الروسية ترد على بومبيو بصورة نابليون مهزوما على أبواب موسكو

نشرت الخارجية الروسية عبر "تويتر" صورة "تراجع نابليون من موسكو"، وذلك ردا على تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أشاد فيها بسياسة إدارة دونالد ترامب "المتشددة" إزاء روسيا.

وأرفقت الخارجية الروسية هذه اللوحة، التي تعود لريشة الرسام الألماني من القرن الـ19 أدولف نورتن، بعبارة "أحسنتم.. يا لكم من رجال أقوياء!".

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وكان بومبيو قد أشار في تغريدته إلى أنه "لم تكن أي إدارة قاسية مع روسيا كما فعلنا.. لا كلام آخر يمكن أن يقال.. انظروا إلى الحقائق".

المصدر: RT