 
مباشر

الخارجية الروسية ترد على بومبيو بصورة نابليون مهزوما على أبواب موسكو

أخبار العالم

الخارجية الروسية ترد على بومبيو بصورة نابليون مهزوما على أبواب موسكو
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/phqb

نشرت الخارجية الروسية عبر "تويتر" صورة "تراجع نابليون من موسكو"، وذلك ردا على تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أشاد فيها بسياسة إدارة دونالد ترامب "المتشددة" إزاء روسيا.

وأرفقت الخارجية الروسية هذه اللوحة، التي تعود لريشة الرسام الألماني من القرن الـ19 أدولف نورتن، بعبارة "أحسنتم.. يا لكم من رجال أقوياء!".

إقرأ المزيد
بومبيو: روسيا روسيا روسيا.. لنتحدث عن روسيا ونقطع الضوضاء!
بومبيو: روسيا روسيا روسيا.. لنتحدث عن روسيا ونقطع الضوضاء!

وكان بومبيو قد أشار في تغريدته إلى أنه "لم تكن أي إدارة قاسية مع روسيا كما فعلنا.. لا كلام آخر يمكن أن يقال.. انظروا إلى الحقائق".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا