فتح تحقيق مع نائب تركي "انتقد القاضيات المحجبات"

أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة، عن فتح تحقيق ضد النائب في حزب الشعب الجمهوري، دورمش فكري صاغلار، بعد "انتقاده القاضيات المحجبات".

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وقام مكتب المدعي العام باستدعاء صاغلار للمثول أمام المحكمة بتهمة "تحريض الناس على الكراهية، والعداء، أو إذلال الجمهور"، ضمن إطار المادة 216 من قانون العقوبات التركي، بسبب تصريحاته الأخيرة.

وكان صاغلار قد أشار في اليوم الأخير من عام 2020،إلى أن لديه "شكوكا في حماية حقوقه، إذا وقع تحت محاكمة قاضيات محجبات".

وأضاف في هذا السياق قائلا: "هذا ما حدث معي، لذا عليكم تجاوز هذا الشيء، وعند وضع مفاهيم الديمقراطية والقوانين الدستورية لأي دولة، ينبغي علينا بلورة مفهوم الجزء العملي أيضا".

وأثارت تصريحات المسؤول في حزب الشعب الجمهوري، ضجة كبيرة في المجتمع التركي.

المصدر: "تركيا الآن"