مسؤول جمهوري: ترامب يعتزم مقاضاة سكرتير جورجيا بسبب تسريب مكالمة هاتفية

ذكر رئيس فرع الحزب الجمهوري بولاية جورجيا الأمريكية ديفيد شيفر، أن الرئيس دونالد ترامب رفع دعويين قضائيتين ضد سكرتير الولاية بسبب تسريب مكالمة هاتفية سرية بشأن نتائج الانتخابات.

وكتب شيفر عبر "تويتر" الليلة الماضية: "قام الرئيس ترامب برفع دعويين قضائيتين – واحدة اتحادية وأخرى محلية – ضد سكريتير ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر. كان الاتصال الهاتفي الذي سجله رافنسبيرجر سرا، بمثابة مناقشة تسوية سرية للتقاضي الذي لا يزال عالقا".

President @realDonaldTrump has filed two lawsuits - federal and state - against @GaSecofState. The telephone conference call @GaSecofState secretly recorded was a “confidential settlement discussion” of that litigation, which is still pending. — David Shafer (@DavidShafer) January 3, 2021

ويطبق في كل من ولاية جورجيا وواشنطن العاصمة قانون "موافقة من طرف واحد"، مما يعني أن أي شخص طرف في محادثة هاتفية لا يحتاج إلى موافقة من المشارك الآخر لتسجيلها.

ومع ذلك، ادعى شيفر أن التسجيل الصوتي الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" حذف منه الشرط القائل بأن جميع المناقشات كانت لغرض تسوية التقاضي وكانت سرية بموجب القانون الفيدرالي وقانون الولاية".

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وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن دونالد ترامب​ طلب من براد رافنسبيرجر في مكالمة هاتفية "إيجاد" نحو 12 ألف صوت لقلب فارق الأصوات مع المرشح الديمقراطي ​جو بايدن.

وأقر ترامب في تغريدة له الأحد، بحقيقة إجراء مكالمة مع رافنسبيرجر، مشيرا إلى أن الأخير كان "غير راغب أو غير قادر على الإجابة" على أسئلته عن مظاهر "الاحتيال" في الانتخابات.

ورد رافنسبرجر على الرئيس بقوله في تغريدة أيضا: "بكل احترام الرئيس ترامب: ما تقوله غير صحيح".

من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر أن ترامب ربما يكون قد عرض نفسه لمسؤولية جنائية بتهديده للمسؤولين.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية